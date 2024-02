Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.02.2024.

Peine (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Ursprungsmeldungen:

Versuchtes Tötungsdelikt in Peine. 29-jähriger Mann durch Schüsse verletzt.

Am 03.02.2024 gegen 22:40 Uhr wurde ein Mann in der Nähe des Carl-von-Ossietzky-Platz in Peine durch Schüsse verletzt. Der Täter flüchtete nach der Tat. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein und führte diesbezüglich umfangreiche Ermittlungen durch.

Ergreifung des Tatverdächtigen.

Zur Ermittlung bzw. Ergreifung des Tatverdächtigen richtete der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel eine Mordkommission ein. Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen und Fahndung konnte der 24-jährige Täter am 17.02.2024 in den frühen Abendstunden in einem Hotel in Braunschweig ergriffen werden.

Der Tatverdächtige hat sich in seiner Vernehmung nicht zur Sache eingelassen.

Ein Haftrichter verkündete die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes aus Heimtücke. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Der Polizei liegen keine Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv vor.

