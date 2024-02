Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 04.02.2024:

Peine (ots)

Durch Schüsse verletzter Mann in Peine

Gegen 22:40 Uhr am 03.02.2024 ist in der Nähe des Carl-von-Ossietzky-Platz in Peine ein 29-jähriger Mann durch Schüsse verletzt worden. Er wurde zur Behandlung in ein Klinikum in Braunschweig transportiert.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich beim Opfer um den Sohn des Imams einer örtlichen Gemeinde.

Zeugen sagten aus, dass eine dunkle Limousine kurz nach den Schüssen den Ort verlassen habe. Hinweise nimmt die Polizei in Peine, unter 05171-999 0, entgegen.

Die Ermittlungen zu diesem Vorfall laufen. Motiv und mögliche Hintergründe sind bislang unklar.

