POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Wolfenbüttel vom 03.02.2024

Wolfenbüttel (ots)

Kundgebung in Wolfenbüttel: "Nie wieder ist jetzt! Stadt und LK Wolfenbüttel für die Demokratie"

Wolfenbüttel, Schlossplatz/Stadtgebiet, 03.02.24, 11:30 Uhr - 13:55 Uhr

Am heutigen Mittag gab es eine große Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf dem Schlossplatz in Wolfenbüttel. Die Versammlung verlief durchweg friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Es konnten in der Spitze ca. 2400 Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer festgestellt werden. Auch der anschließende Aufzug durch das Stadtgebiet, gegen 13:35 Uhr, mit ca. 550 Personen verlief ohne größere Verkehrsstörungen. Gegen 13:55 Uhr wurde die Versammlung an der Wallstraße beendet.

