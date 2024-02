Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 3. Februar 2024:

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannte Täter gehen mehrere Fahrzeuge an - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wüteten bislang unbekannte Täter im östlichen Stadtgebiet von Wolfenbüttel. Dabei hatten es die Rechtsbrecher auf abgestellte Fahrzeuge abgesehen. Im Buchenweg wurden von einem VW Passat das Herstelleremblem entwendet sowie der Scheibenwischer verbogen. Im Tannenweg waren gleich zwei Fahrzeuge betroffen. Dort brachen die Täter einen Mazda auf und entwendeten aus diesem eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Zudem hatten es die Täter wenige Meter entfernt auf einen VW Up abgesehen, welcher ebenfalls unbefugt geöffnet wurde. Aus diesem wurde jedoch nichts gestohlen. In der Sudetenstraße nahmen die Unbekannten einen Skoda Enyaq ins Visier. Auch dieser wurde unbefugt geöffnet. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden eine Dashcam sowie zwei Ladekabel entwendet. Die Schadenshöhe wird dabei auf 240 Euro geschätzt. Im Fichtendamm drangen die Täter in den Innenraum eines Ford Mondeo ein und rissen das komplette Armaturenbrett aus der Befestigung. Anschließend wurde das Fahrzeug gegen einen Granitstein geschoben. Die dabei entstandenen Schäden werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Am Rahlbusch hievten die Täter einen ca. 20 Kilogramm schweren Blumenkübel auf das Dach eines Ford Focus, wodurch ebenfalls ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. In der Platanenstraße schlitzten die Täter die Plane eines dort abgestellten Anhängers auf, wobei dadurch auch ein Teil der Ladung beschädigt wurde. In der Elbinger Straße ließen die Unbekannten ihre Zerstörungswut gleich an drei Fahrzeugen aus. So wurde bei einem Skoda Fabia ein Reifen zerstochen, bei einem Ford Fusion die Kennzeichenhalterung und bei einem Audi A3 der Frontscheibenwischer beschädigt. Personen, die in diesen Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich umgehend mit der Wolfenbütteler Polizei unter der Telefonnummer 05331/9330 in Verbindung setzen.

Dieb gefasst

Pech hatte ein dreister Dieb in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dettum. Dieser nutzte zunächst die günstige Gelegenheit, dass die Hausbewohner ihre Eingangstür in der Poststraße zum Lüften kurzzeitig und unbeaufsichtigt offen stehen ließen. Dem Langfinger fiel nach dem Betreten des Hausflures gleich eine Geldbörse in die Hände, woraus er rund 260 Euro Bargeld nahm. Während der Tatausführung wurde der ungebetene Gast jedoch von den Haubewohnern bemerkt. Der Ertappte gab daraufhin Fersengeld, stürzte jedoch nach kurzer Flucht. Er wurde anschließend von den Hauseigentümern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Nach zweifelsfreier Feststellung seiner Identität wurde der Dieb wieder entlassen. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zigarettendiebe reißen Mauer samt Automaten mit - Zeugen gesucht

Ebenso wenig erfolgreich waren Diebe in Hornburg. In der Straße "Vor dem Halberstädter Tor" versuchten die Täter am frühen Samstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, einen Zigarettenautomaten zu entwenden. Offensichtlich wollten die Unbekannten dabei die Zugkraft ihres Fahrzeuges nutzen und den an einer Grundstücksmauer befestigten Automaten von dieser gewaltsam lösen. Dieser Plan misslang jedoch gänzlich. Die Diebe rissen bei der Tatausführung die komplette Grundstücksmauer mit und ließen diese anschließend mitsamt des Automaten auf der Straße liegen. Laut Zeugenhinweisen soll es sich beim Tatfahrzeug um einen weißfarbenen Klein-LKW gehandelt haben. Weitere Hinweise bitte an die Polizeistation Schladen, Tel.: 05335/929660.

Einbruch in Grundschule - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter nahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Grundschule Karlstraße in der Wolfenbütteler Innenstadt ins Visier. Sie hebelten dabei zwei Fenster auf und verschafften sich somit Zugang zum Inneren des Gebäudes. Dabei wurde eine bislang unbekannte Geldsumme aus dem Bürotrakt der Schule entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel, Tel.: 05331/9330.

Fahrerin verursacht Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Freitag befuhr die 25-jährige Fahrerin eines Audi A3 zur Mittagszeit die Ahlumer Straße in Wolfenbüttel. Dabei fuhr sie auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger auf. Die Wucht des Aufpralls war dabei dermaßen heftig, dass sich der Anhänger um die eigene Achse drehte und erst auf dem Gehweg zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die in der Samtgemeinde Elm-Asse wohnende Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenschnelltest schlug dabei positiv auf Cannabis an. Die Unfallverursacherin musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen lassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens wird auf 5000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am gestrigen Freitagabend, gegen 23.10 Uhr, in der Wolfenbütteler Innenstadt. Dabei soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Straße "Am Herzogtore" auf den Gegenfahrstreifen geraten sein. Der entgegenkommende Fahrer eines BMW musste daraufhin ausweichen und kollidierte im weiteren Verlauf mit drei geparkten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Gesamtschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel, Tel.: 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell