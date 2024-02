Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.02.2024

Salzgitter (ots)

Angeblicher Handwerker erbeutete Schmuck.

Salzgitter, Bad, Siegfriedstraße, 01.02.2024, 11:45 Uhr.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, einen Wasserrohrbruch reparieren zu müssen, den widerrechtlichen Zugang in die Wohnung eines älteren Herrn. Während seines Aufenthaltes und in einem offensichtlich unbemerkten Moment habe der Tatverdächten einem Mittäter den Zutritt in die Räume ermöglicht. Die Täter erbeuteten Schmuck in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Täter wird auf ca. 30 Jahre und einer Größe von 175 cm geschätzt. Er soll dunkle Haare haben. Er soll zudem dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

