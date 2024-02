POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.02.2024.

Wolfenbüttel (ots) - Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Wolfenbüttel, Eichenweg, 30.01.2024, 16:30 Uhr-31.01.2024, 07:00 Uhr. Die Täter hatten eine Glaswand am Unterstand einer Bushaltestelle zerstört und hierdurch einen Schaden in einer niedrigen dreistelligen Höhe verursacht. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der ...

