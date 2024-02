Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.02.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannte Substanz verursachte in einem Mehrfamilienhaus Atemreizungen. Polizeilicher Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wolfenbüttel, Halchter, Reiterstieg, 01.02.2024, gegen 18:25 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus eine unbekannte Substanz angebracht, die Atemreizungen verursacht hatten. Alle Personen aus der betroffenen Wohnung sowie andere Hausbewohner waren hierdurch erheblich betroffen. Das Wohnhaus musste von der Feuerwehr evakuiert werden. Durch eine schnelle und unbürokratische Hilfe aller eingesetzten Organisationen und der Kommune war es möglich, den betroffenen Personen eine vorübergehende Bleibe in einem angrenzenden Vereinsheim und einem Hotel zu ermöglichen. Mehrere Verletzte mussten für eine ambulante Behandlung in das örtliche Krankenhaus gefahren werden.

Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf eine fremdenfeindliche Tat vor. Dennoch ermittelt in diesem Fall der polizeiliche Staatsschutz, um mögliche Hinweise auf eine ausländerfeindliche Tat zu ermitteln oder auszuschließen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 entgegen.

