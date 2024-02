Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 4. Februar 2024

Wolfenbüttel (ots)

Einbrüche in Kleingartenverein

Im Zeitraum vom 02.02.24, gegen 17.00 Uhr bis zum 03.02.24, gegen 12.10 Uhr brach eine z. Zt. unbekannte Täterschaft in die Gartenhäuser dreier Parzellen des Kleingartenvereins Weiße Schanze, Ernst-Moritz-Arndt-Str., ein. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe, entwendet wurde lediglich eine Flasche mit Spirituosen. Es wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Nachmitttag des 03.02.24, gegen 15.40 Uhr, beschädigte der 26jähriger Führer eines Kleintransporters Renault in der Schweigerstraße ein Verkehrszeichen und den dortigen Ackerbereich. Drei Zeuginnen verständigten die Polizei und teilten weiterhin mit, dass der Fz-Führer vermutlich alkoholisiert sei. Einen durch die eingesetzte Fustw-Besatzung angebotenen Alcotest konnte der Mann aufgrund seiner starken Trunkenheit nicht durchführen. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte, so dass ihm drei Blutproben zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit entnommen wurden. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell