Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 19.02.2024 - Mehrere Fahrzeugführer unter Drogen

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, 18.02.24, 13:30 Uhr

Am Sonntagmittag kontrollierten Beamte der Polizei Wolfenbüttel einen 21-jährigen Fahrer eines VW in der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen hinweisen könnten. Ein vor Ort durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Schladen, Damm, 18.02.24, 23:45 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag hielten Beamte der Polizei Wolfenbüttel einen 40-jährigen Hornburger mit seinem E-Scooter an. Bei der Verkehrskontrolle entstand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Dies räumte der Fahrer im weiteren Verlauf der Kontrolle schließlich ein und bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

