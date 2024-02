POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 17.02.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Polizei Salzgitter

Streitigkeiten im Straßenverkehr enden in einer Körperverletzung

Salzgitter, Lebenstedt, Marienbruchstraße, 16.02.2024, gegen 18:00 Uhr

Ein 35-jähriger Mann aus Salzgitter wird verdächtigt, einen 59-jährigen Mann aus Salzgitter nach einem Missverständnis im Straßenverkehr mit seinem PKW durch mehrfaches Betätigen der "Lichthupe" in der Marienbruchstraße zum Anhalten aufgefordert zu haben. Im Anschluss kommt es zu einer verbalen Auseinandersetzung, im Zuge dessen der 35-Jährige seinen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben soll. Das Opfer wird dabei leicht verletzt und muss im Klinikum behandelt werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Salzgitter, Hallendorf, Maangarten, 17.02.2024, 01:03 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde die Besatzung eines Streifenwagens aufgrund einer auffälligen Fahrweise auf einen PKW aus Herne aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle des 23-jährigen Fahrers stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfall

Salzgitter, Bleckenstedt, Industriestraße Nord, 17.02.2024, 00:35 Uhr

Am frühen Samstagmorgen befährt ein 22-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem PKW VW Golf die Industriestraße-Nord (K39) von Salzgitter Lebenstedt kommend in Fahrtrichtung Salzgitter Bleckenstedt. Etwa in Höhe Bleckenstedt kommt der 22-Jährige offensichtlich aufgrund deutlich zu hoher Geschwindigkeit im Bereich einer dortigen Rechtskurve nach Links von der Fahrbahn ab. Er durchbricht die Schutzplanke, überschlägt sich mit seinem Pkw mehrfach und kommt nach ca. 150 Meter auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrzeugführer wird bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden an der Schutzplanke und Flurschaden auf dem Feld. Zudem erleidet der PKW einen Totalschaden.

