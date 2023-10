Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Vorsicht vor falschen Handwerkern! - Hinweise erbeten (25.10.2023)

Konstanz (ots)

Am Mittwochvormittag ist es in der Brandesstraße zu einem Trickdiebstahl durch einen "falschen Handwerker" gekommen. Ein unbekannter Mann gab sich gegenüber einer 83-Jährigen als Handwerker aus. Unter dem Vorwand er müsse aufgrund eines Schadens an der Wasserleitung Überprüfungen vornehmen, gelangte er in die Wohnung der Frau. Dort begab sich der Mann in das Badezimmer und drehte die Wasserhähne auf. Sein Begleiter schlich sich währenddessen unbeobachtet in die Wohnung und klaute aus dem Schlafzimmer einen Geldbeutel der 83-Jährigen mit mehreren hundert Euro Bargeld. Erst am nächsten Tag stellte die Frau das Fehlen des Geldbeutels fest. Eine aufmerksame Nachbarin konnte das Weglaufen der Diebe noch beobachten.

Zu den unbekannten Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Angeblicher Handwerker: etwa 30 Jahre alt, zwischen 170 bis 175 Zentimeter groß, dunkler Hauttyp, kräftige Statur, dunkle Bekleidung.

Begleiter: etwa 25 Jahre alt, dunkler Hauttyp, trug eine dunkle Jacke.

Zeugen, denen die beiden unbekannten Trickdiebe am Mittwoch in der Brandesstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 077531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell