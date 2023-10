Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen/ Lkr. Konstanz) Vandalismus auf dem Schulgelände (15.10.2023)

Hilzingen (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte am frühem Sonntagmorgen, 15.10.2023, gegen 1 Uhr Schaden an einer Schule in der Straße "Sportgelände" verursacht. Sie rissen eine Videoüberwachungskamera vom Gebäude ab und schleuderten diese gegen eine gläserne Seitentür der Schule. Dabei verursachten die Unbekannten einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Gottmadingen unter der Telefonnummer 07731 1437-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell