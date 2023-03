Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Aktion zum Ferienstart: Polizei wiegt Ihre Wohnmobile und Wohnwagen

Werne (ots)

Die Osterferien stehen an. Damit Sie sicher in den Urlaub kommen, bietet die Kreispolizeibehörde Unna am Freitag (31.03.2023) in Werne wieder eine Aktion an:

Zwischen 11 und 15 Uhr haben Sie die Möglichkeit, auf dem THW-Gelände am Südring 3a Wohnmobile und Wohnwagen im leeren Ladungszustand wiegen zu lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings sollten Sie Ihren Fahrzeugschein mitbringen.

Hintergrund ist, dass viele Camper die zulässige Beladung ihres Fahrzeugs überschätzen. Gefüllte Wassertanks, Gasflaschen und persönliche Gepäckstücke können schnell für die maximal erlaubte Zuladung sorgen.

Bei dieser Aktion sind auch Experten der Verkehrsunfall- und der Kriminalprävention vor Ort und geben wichtige Tipps für eine sichere Fahrt ins Feriendomizil und ein sicheres Zuhause während des Urlaubs.

