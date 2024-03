Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Bulmke-Hüllen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zeugen in Bulmke-Hüllen haben am Donnerstagabend, 29. Februar 2024, die Polizei gerufen, nachdem sie beobachtet hatten, wie mehrere Personen eine andere unbekannte Person schlugen. Gegen 20 Uhr meldeten sich die Zeugen unter der 110, nachdem sie die Situation an der Wanner Straße, in Höhe eines Discounters, mitbekommen hatten. Eine 26-jährige Gelsenkirchenerin stand zuvor in Höhe der Sparkasse auf der Wanner Straße, als aus der Hüttenstraße plötzlich mehrere Männer gekommen seien, die mit Gegenständen auf eine Person eingeschlagen hätten. Anschließend seien alle Personen geflüchtet. Ein Teil in Richtung des Discounter-Parkplatzes, ein anderer Teil in Richtung Hertastraße. Auch eine weitere Zeugin, eine 38-jährige Gelsenkirchenerin, hatte den Vorfall beobachtet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Ebenso sucht sie die unbekannte Person, auf die die Tatverdächtigen eingeschlagen haben. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell