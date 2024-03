Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Holzhütte brennt in Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Wegen einer brennenden Holzhütte ist die Polizei am Donnerstag, 29. Februar 2024, in Ückendorf im Einsatz gewesen. Gegen 14.10 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einem Grabeland zwischen der Almastraße und der Hohenfriedberger Straße alarmiert worden, wo die Hütte brannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, im Anschluss übernahm die Kriminalpolizei die Brandermittlungen und sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

