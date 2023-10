LPI-G: Einbruch in Garage

Gera/Greiz/Altenburg (ots) - Seelingstädt/Braunichswalde. Am Freitagabend, dem 27.10.2023 gegen 22:09 Uhr, wurde der Polizei via Notruf der Einbruch in die Tankstelle im Gewerbegebiet Morgensonne gemeldet. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe zum Laden ein und entwendeten mehrere Waren aus dem Verkaufsraum. Die bislang Unbekannten hielten gegen 22:00 Uhr mit einem dunklen PKW, mit eingeschaltetem Licht, auf dem ...

