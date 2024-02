Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Inverkehrbringen von Falschgeld - Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Inverkehrbringens von Falschgeld in Beckhausen. Die beiden Unbekannten stehen im Verdacht, am Donnerstag, 16. November 2023, gegen 19.20 Uhr an einer Tankstelle auf dem Kärntener Ring mit Falschgeld bezahlt zu haben.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibung der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/128673

