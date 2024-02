POL-GE: Zeugenaufruf nach Gewalttat in Bismarck: Folgemeldung zu bestehender Pres-semitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige haben in der Zeit von Freitag, 23. Februar 2024, 12.30 Uhr, bis Montag, 26. Februar 2024, 9 Uhr, rund drei Tonnen Kupfer von einem Firmengelände an der Wiesmannstraße in Schalke-Nord entwendet. Bei dem Metall handelt es sich um Kabel, Transformatoren und Kupferschienen, die auf dem Gelände in Containern gelagert waren. Der oder die Tatverdächtigen sind ...

