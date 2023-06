Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, L194, Lkr. Konstanz) 21-Jähriger weicht Reh aus - Auto überschlägt sich (18.06.2023)

Hohenfels, L194 (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf der Landesstraße 194 zwischen Selgetsweiler und Kalkofen ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 21 Jahre junger Mann war gegen 22.30 Uhr mit einem Ford B-Max auf der L194 von Selgetsweiler in Richtung Kalkofen unterwegs. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte wich der 21-Jährige nach rechts aus und kam mit seinem Wagen ins Bankett. In der Folge übersteuerte der junge Fahrer woraufhin der Ford ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, ehe das Auto auf dem Dach liegen blieb. Der 21-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Am Ford entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

