Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte entwenden große Menge Kupfer/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben in der Zeit von Freitag, 23. Februar 2024, 12.30 Uhr, bis Montag, 26. Februar 2024, 9 Uhr, rund drei Tonnen Kupfer von einem Firmengelände an der Wiesmannstraße in Schalke-Nord entwendet. Bei dem Metall handelt es sich um Kabel, Transformatoren und Kupferschienen, die auf dem Gelände in Containern gelagert waren. Der oder die Tatverdächtigen sind vermutlich mit einem größeren Fahrzeug vor Ort gewesen oder haben mehrere Diebstahls-Fahrten gemacht. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell