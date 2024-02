Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Jugendlicher auf Schulweg beraubt

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Suche nach unbekannten Räubern bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu der Tat vom Montag, 26. Februar 2024. Ein 13-jähriger Gelsenkirchener erstattete mit seinem Vater Anzeige auf der Polizeiwache und berichtete, dass er am Morgen gegen 8 Uhr auf dem Schulweg entlang der Frankampstraße in Erle von zwei unbekannten Jugendlichen verfolgt worden sei. Die beiden bedrohten den 13-Jährigen mit Messern und forderten den Jungen zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach der Übergabe des Geldes rannte der Gelsenkirchener davon. Die Polizei sucht nun die Räuber. Beide Täter sind etwa 16 bis 17 Jahre alt, einer der Gesuchten hat eine kräftige Statur. Der andere Flüchtige ist schlank, trug sein Haar zum Seitenscheitel gekämmt, hat grüne Augen und eine pickelige Gesichtshaut. Hinweise zu den Tätern bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

