Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 24.02.2024 kam es um 16:30 Uhr in der Feldmark zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Gelsenkirchenerin hatte die Hans-Böckler-Allee nördlich der Zeppelinallee überqueren wollen. Bevor sie die Querungshilfe für Fußgänger in der Mitte der Straße erreichte, wurde sie von einem PKW erfasst. Der 54-jährige PKW-Fahrer aus Bottrop hatte die Schwarzmühlenstraße in Richtung Norden befahren. Obwohl der Fahrzeugführer noch bremste, als die Fußgängerin unvermittelt die Straße betrat, konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die 75-jährige verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell