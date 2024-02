Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: An der Tankstelle randaliert

Speyer (ots)

Am Mittwoch, dem 31.01.2024 gegen 18:15 Uhr randalierte ein 46-jähriger Speyerer in einer Tankstelle im Bereich der Innenstadt und schrie hierbei lautstark andere Kunden an. Beim Eintreffen der Beamten beruhigte sich der Mann wieder. Er bekam ein Hausverbot ausgesprochen, sowie einen Platzverweis erteilt. Zu einer Beschädigung kam es nicht. Der 46-Jährige verließ die Örtlichkeit im Anschluss in ruhigem Gemütszustand.

