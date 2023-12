LPI-SHL: "X-Mas Party" Security Mitarbeiter wird am Kopf verletzt

Themar (ots) - Am 25.12.2023 kurz vor Mitternacht beschwerten sich einige Anwohner über eine zu laute Weihnachtsparty in Themar , Am Grahügel. Die Polizei hielt Rücksprache mit den Feiernden, die sich einsichtig zeigten und ihre Musik leiser stellten. So konnte die Weihnachtsruhe zeitnah wieder hergestellt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen ...

mehr