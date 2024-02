Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zweijähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bismarck ist am Donnerstag, 22. Februar 2024, ein dreijähriger Junge schwer verletzt worden. Das Kind war zu Fuß mit seiner Tante auf der Ehmsenstraße auf Höhe der Kreuzung Kleine Emscherstraße unterwegs, als dort um 17 Uhr zwei Autos zusammenstießen. Dabei wurde das Fahrzeug, das von einem 59 Jahre alten Mann geführt wurde, auf den Gehweg geschleudert und erfasste das Kind. Rettungskräfte brachten den Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen der Unfallbeteiligten entstand Sachschaden. Eine 60 Jahre alte Gelsenkirchenerin, die eines der beteiligten Fahrzeuge lenkte, erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell