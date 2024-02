Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter raubt 70-Jähriger die Geldbörse/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Handtaschenraub auf der Bahnhofstraße in der Altstadt am Donnerstag, 22. Februar 2024, Zeugen. Eine 70 Jahre alte Frau hatte sich gegen 11.14 Uhr an einem Imbiss zwischen Preuteplatz und Arminstraße etwas zu essen bestellt. In dem Moment, als die Bochumerin bezahlen wollte, entriss ihr ein unbekannter Mann die Geldbörse und flüchtete in Richtung Preuteplatz. Der Geschäftsführer des Ladenlokals versuchte noch, den Täter zu verfolgen, verlor ihn aber aus den Augen. Der Tatverdächtige ist etwa 1,70 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, dunkelhaarig und sehr schlank. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

