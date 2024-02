Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen wurde am Mittwochabend, 21. Februar 2024, gegen 21 Uhr zu einer Schlägerei auf der Hohenzollernstraße in Schalke gerufen. Vor Ort ist es zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach aktuellem Kenntnisstand ist ein 34-jähriger Mann aus Gelsenkirchen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Gelsenkirchener zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort, um Spuren zu sichern. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Beamte am frühen Donnerstagmorgen, 22. Februar 2024, einen 23 Jahre alten Mann aus Moers festnehmen. Ein zweiter Tatverdächtiger, ein 24-jähriger Mann ebenfalls aus Moers, wurde am Donnerstagnachmittag in Duisburg festgenommen. Die beiden tatverdächtigen Männer konnten die Polizeiwache nach ersten Ermittlungsmaßnahmen wieder verlassen. Die Polizei hat eine Mordkommission unter Führung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell