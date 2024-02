Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von Raub in der Altstadt auf der Florastraße sucht die Polizei mit einem Bild nach dem Tatverdächtigen. Am Dienstag, 22. August 2023, entriss ein bislang unbekannter Täter, der sich zuvor als Polizeibeamter ausgab, um 13.30 Uhr einem Senior einen fünfstelligen Bargeldbetrag in seiner Wohnung. Der Tatverdächtige konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Hinweise zu der abgebildeten, tatverdächtigen Person bitte unter der Rufnummer 0209 365 7212 an das Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/127910

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell