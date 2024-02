Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Länderübergreifende Kooperation von Kriminalpolizeidienststellen führen zum Erfolg

Gelsenkirchen (ots)

Kriminalbeamte der Polizei Gelsenkirchen arbeiteten in den letzten Wochen intensiv in einer länderübergreifenden Kooperation mit Ermittlern der Kriminaldienststellen in Hagen und Konstanz sowie der Staatsanwaltschaft Rottweil zusammen, um eine bundesweit agierende Tätergruppierung zu Metalldiebstählen zu ermitteln.

Das Polizeipräsidium Konstanz veröffentlichte dazu eine gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Rottweil: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5718075

Weitere Rückfragen sind an die zuständige Staatsanwaltschaft Rottweil unter der Rufnummer 0741 243 0 zu richten.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell