Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Festnahmen nach Kfz-Diebstahl und illegalem Rennen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag, 20. Februar 2024, zwei Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, um 1.31 Uhr an einer Tankstelle auf der Cranger Straße in Erle das Auto einer 80 Jahre alten Frau gestohlen zu haben, die dort geparkt hatte, um kurz etwas zu kaufen. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung auf der Münsterstraße und nahmen unmittelbar die Verfolgung auf. Der Ford flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst über die Parallelstraße. An der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße stoppte das Fahrzeug. Als die Beamten mit an das Auto traten und die Insassen aufforderten auszusteigen, gab der Fahrer erneut Gas und ergriff die Flucht. Die Beamten nahmen erneut die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug schließlich auf der Bahnstraße im Bereich Nordstraße erneut ausfindig machen. Aus dem Wagen flüchteten zwei Personen in unterschiedliche Richtungen zu Fuß. Das Fahrzeug, das aufgrund der unsachgemäßen Nutzung nicht mehr fahrtüchtig war, wurde spurenschonend sichergestellt. Durch weitere Fahndungsmaßnahmen konnten in der Nacht zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren im Umfeld des zurückgelassenen Tatortes angetroffen werden. Die beiden Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden vorläufig festgenommen und zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

