POL-GE: Aktualisierung der Pressemitteilung: Einsatzkräfte durchsuchen Schulgebäude nach Drohanrufen

Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag, 20. Februar 2024, zwei Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, um 1.31 Uhr an einer Tankstelle auf der Cranger Straße in Erle das Auto einer 80 Jahre alten Frau gestohlen zu haben, die dort geparkt hatte, um kurz etwas zu kaufen. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung auf der Münsterstraße ...

