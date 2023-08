Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Einbrüche in Geschäftsräume in der Nacht zu Donnerstag - Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 2. August, zu Donnerstag, den 3. August, schlugen Einbrecher in mehreren Geschäftsräumen in Trier und Umgebung zu. Zwischen Mittwoch, 13 Uhr und Donnerstagmorgen, 7:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür zu einer Arztpraxis in der Straße In der Olk in Gusterath auf und entwendeten Bargeld.

Im gleichen Zeitraum drangen Unbekannte in eine Arztpraxis in der Wilzenburgerstraße in Pluwig ein, durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Elektronikgeräte.

Zwischen 18:30 Uhr und 7:45 Uhr verschafften sich Unbekannte durch ein Fenster Zugang zu einem KFZ-Betrieb in der Pluwiger Straße in Franzenheim und entwendeten Bargeld.

Im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 7:15 Uhr schlug ein unbekannter Täter ein Fenster eines Schnellrestaurants in der Trierer Castelforte-Straße ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes, machten jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Beute. In diesem Fall liegt eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen vor. Demnach handelte es sich bei dem Täter um einen mit blauem Kapuzenpullover, beiger Hose und dunklen Schuhen mit orangen Schnürsenkeln bekleideten Mann.

Zwischen 17 Uhr und 10:30 Uhr drangen Unbekannte in Praxisräume in der Langwies im Trierer Stadtteil Irsch ein und entwendeten dort Bargeld.

Zwischen 16:30 Uhr und 8 Uhr am Donnerstagmorgen versuchten unbekannte Täter weiterhin in ein Atelier in der Langwies einzubrechen, scheiterten aber beim Versuch die Eingangstüre zu öffnen.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt in allen Fällen und bittet Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 zu melden. Tatzusammenhänge zwischen einzelnen Taten sind nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht auszuschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell