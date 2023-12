POL-GM: Alkoholisiert in geparkten Bus gekracht

Engelskirchen (ots) - Seinen Führerschein ist ein 36-jähriger Mann aus Rösrath seit Samstag (9. Dezember) erst mal los. Samstagnacht, um kurz nach 1 Uhr, fuhr er mit seinem blauen Opel in Loope auf der Straße "Ehreshoven" in Fahrtrichtung Overath. In einer leichten Kurve, in Höhe der Einmündung "Am Weidenbach" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog er sich leichte Verletzungen ...

