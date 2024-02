Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall unter Alkoholeinfluss in Bismarck/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Einer von Dreien hat Schuld, soviel steht fest. Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen, 23. Februar 2024, in Gelsenkirchen-Bismarck einen Verkehrsunfall verursacht. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren die drei Männer in einem Fiat mit hoher Geschwindigkeit über die Bismarckstraße. Als sie um 2.08 Uhr nach links in die Bickernstraße abbiegen wollten, verpassten sie die Kurve und kollidierten mit einer Laterne. Der Fiat kam dort zum Stillstand, die Ampel ging zu Bruch. Die Insassen, 27, 18 und 17 Jahre alt, blieben unverletzt. Da die Beamten vor Ort Anhaltspunkte hatten, dass der 27-Jährige Alkohol konsumiert hatte und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort positiv war, brachten sie den Mann zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Da der Mann einer Sicherstellung seiner Fahrerlaubnis widersprach, beschlagnahmten die Beamten das Dokument. Ob der Mann auch den Unfallwagen fuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten stellten das Fahrzeug als möglichen Spurenträger sicher. Bisher hat sich niemand gemeldet hat, der den Unfall gesehen hat. Ein Zeuge, der kurze Zeit später am Unfallort eintraf, gab an, dass die drei Beteiligten am Fahrzeug standen, als er ankam. Zeugen werden gebeten, sich daher unter 0209 365 6222 oder 0209 365 8240 zu melden.

