Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer durch Polizei in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Völlig unvermittelt wurden zwei Brüder in ihrem Auto von einem 36-jährigen Mann aus Gelsenkirchen am Freitagabend, 23. Februar 2024, angegriffen. Die beiden 32 und 25 Jahre alten Männer parkten ihr Auto um 18.20 Uhr im Kreuzungsbereich Luitpoldstraße/Grenzstraße in Schalke, wo der Tatverdächtige plötzlich auftauchte und ohne erkennbaren Grund mit einem Holzstiel auf das Fahrzeug einschlug. Als die beiden Brüder daraufhin aus dem Auto ausstiegen, griff der Tatverdächtige auch einen von ihnen körperlich an. Der 25-jährige Gelsenkirchener wurde mehrfach mit dem Stiel geschlagen und verletzte sich leicht. Den beiden Brüdern gelang es, den Angreifer zu überwältigen und ihm sein Schlagwerkzeug abzunehmen. Die zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten konnten den augenscheinlich alkoholisierten Mann schließlich fixieren.

Durch Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Randalierer zuvor bereits ein weiteres Fahrzeug beschädigt und eine Frau körperlich angegangen hatte. Die Polizisten nahmen den 36-Jährigen zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell