Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann mit Laser verletzt - Polizei sucht Täter und Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Mit dem Laser eines Warenscanners haben unbekannte Jugendliche am Mittwoch, 28. Februar 2024, einen Mann in einem Geschäft in der Altstadt geblendet und verletzt. Die Polizei sucht nun nach den Tätern sowie nach Zeugen. Gegen 9.45 Uhr hatten drei unbekannte Jugendliche das Geschäft am Margarethe-Zingler-Platz betreten und aus einem Regal im Eingangsbereich ein für Kunden bereitgestelltes Gerät zum selbstständigen Scannen von Waren entnommen. Kurz darauf trafen sie auf einen 83-Jährigen, der ebenfalls Kunde in dem Geschäft war. Diesen blendete einer der Jugendlichen mit dem Laser des Warenscanners, ehe das Trio aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung flüchtete. Erst später stellte der 83 Jahre alte Gelsenkirchener eine Augenverletzung fest, suchte einen Arzt auf und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Alle drei Jugendlichen waren männlich und hatten dunkle Haare. Einer von ihnen war komplett dunkel gekleidet, trug aber weiße Sportschuhe. Ein weiterer Tatverdächtiger trug eine hellblaue Jacke und eine schwarze Hose zu schwarzen Schuhen. Der dritte Flüchtige war ebenfalls dunkel gekleidet und trug vermutlich eine gefütterte Winterjacke. Hinweise zu den Gesuchten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell