POL-KS: Polizei bietet kostenlose Radfahrausbildung für Kinder in den Sommerferien 2024 an

Kassel (ots) - Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr in Fuldatal-Ihringshausen zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Dabei waren zwei Bewohner, eine 64-Jährige und ein 76-Jähriger, sowie ihr 14-jähriger Enkelsohn verletzt und anschließend von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht worden. Alle ...

mehr