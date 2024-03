Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Flüchtender Rollerfahrer gerät unter Streifenwagen und wird lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitten hat ein Rollerfahrer bei einem Unfall am 26.03.2024 in Breisach.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte der 48-Jährige, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, indem er mit seinem Roller über einen unbefestigten Wirtschaftsweg flüchtete. Ein Streifenwagen nahm gegen 12.20 Uhr die Verfolgung des Mannes auf. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der nach derzeitigem Kenntnisstand alkoholisierte Rollerfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, der nachfolgende Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den Roller. Der Rollerfahrer geriet in der Folge unter den Streifenwagen und erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde per Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände, die zum Unfall führten, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden vom Polizeipräsidium Offenburg geführt. Zur Klärung des Unfallhergangs wird ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 214200 zu melden.

