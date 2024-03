Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Auseinandersetzung auf Tankstellengelände - Schusswaffe beschlagnahmt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 27.03.2024, gegen 00:30 Uhr, soll es auf dem Gelände einer Tankstelle an der B 3 bei Binzen zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Insassen eines Autos und dem Fahrer eines Pickups gekommen sein. Im weiteren Verlauf dieses Streites soll der Pickup von einem der Autoinsassen mutwillig beschädigt worden sein. Dabei kamen auch Werkzeuge zum Einsatz, die auf der Ladefläche lagen. Mit einem ebensolchen Werkzeug setzte sich der Pickup-Besitzer zur Wehr und nahm wohl auch seinen Hund zur Hilfe, der den Kontrahenten biss. Zwei Verletzte waren die Bilanz. Durch die verständigte Polizei konnten die Beteiligten in der Nähe lokalisiert werden. In dem Auto konnte eine Pistole aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren wurden Betäubungsmittel beschlagnahmt. Da der mutmaßliche Autofahrer unter den Einfluss berauschender Mittel zu stehen schien, wurde eine Blutprobe erhoben. Gegen alle vier Männer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

