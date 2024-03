POL-FR: Unbekannte beschädigen Glasscheibe

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 26.03.2024, gegen 20.40 Uhr wurden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alpersbacher Straße in Hinterzarten, zwei bewusstlose Personen aufgefunden Mit dem Verdacht auf eine CO-Vergiftung wurde das schwerverletzte Ehepaar durch zwei Rettungshubschrauber in umliegende Spezialkliniken eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr ...

mehr