Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Möglicher Gasunfall in Mehrfamilienhaus - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 26.03.2024, gegen 20.40 Uhr wurden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alpersbacher Straße in Hinterzarten, zwei bewusstlose Personen aufgefunden

Mit dem Verdacht auf eine CO-Vergiftung wurde das schwerverletzte Ehepaar durch zwei Rettungshubschrauber in umliegende Spezialkliniken eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten führte entsprechende Messungen durch und räumte das Gebäude.

Die genaue Ursache und die Hintergründe sind momentan Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell