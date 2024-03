Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Freiburg-Herdern: Am Dienstag, 26.03.2024, gegen 17:20 Uhr, wurde der Polizei über die Integrierte Leitstelle mitgeteilt, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Stefan-Meier-Straße zu einer Rauchentwicklung komme. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach in einem Zimmer einer Wohnung im sechsten Obergeschoss ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, Personen wurden nach aktuellen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell