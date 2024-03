POL-FR: Freiburg im Breisgau: Kollision beim Ausparken - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 25.03.2024, gegen 16:30 Uhr, ist auf der B 314 in Höhe von Wutöschingen-Ofteringen ein Auto erst in einem Gebüsch zum Stehen gekommen. Der 40-jährige Fahrer war nach links von der Straße geraten. Das Auto touchierte zunächst einen Leitpfosten, fuhr eine Böschung hinab und kam über dem angrenzenden Gleiskörper in einem Gehölz zum ...

