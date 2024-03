POL-FR: Waldshut-Tiengen: Brand in Praxisgebäude - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 25.03.2024, gegen 19:10 Uhr, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in der Hauptstraße in Weil am Rhein nach einem Auffahrunfall geflüchtet. Der 56-jährige Autofahrer war dem Auto einer 33-jährigen Frau leicht ins Heck geprallt, nachdem diese verkehrsbedingt gehalten hatte. Der Autofahrer soll danach zurückgesetzt haben und ...

