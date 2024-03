Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zeugensuche nach Verkehrsunfall beim Autobahndreieck Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 25.03.2024, gegen 09:25 Uhr, kam es auf der A 98 im Bereich des Überleitungsastes zur A 5 in Fahrtrichtung Freiburg beim Autobahndreieck Weil am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen! Ein Kleinwagen war auf dem Überleitungsast wegen eines technischen Defektes zum Stehen gekommen. Ein ankommender schwarzer Tesla leitete deshalb eine Gefahrenbremsung ein, steuerte wieder zurück auf die weiterführende A 98 und fuhr in Richtung Weil am Rhein davon. Ein dahinter befindlicher 51 Jahre alter Transporter-Fahrer bremste ebenfalls stark ab und kam hinter dem Pannenfahrzeug zum Stehen. Ein nachfolgender 22 Jahre alter SUV-Fahrer fuhr dem Transporter auf. Verletzt wurde niemand, es entstand vor allem am SUV ein beträchtlicher Sachschaden. Dieser liegt bei rund 45000 Euro. Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07621 9800-0). Auch um Hinweise zu dem schwarzen Tesla wird gebeten.

