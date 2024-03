Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Brennender Müllwagen

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.03.2024 gegen 09:30 Uhr hat in der Bergstraße in Bötzingen ein Müllwagen gebrannt. Das Feuer war im Bereich der vorderen Achse ausgebrochen. Anwohner versuchten zunächst den Brand zu löschen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Fahrerkabine jedoch bereits Feuer gefangen und brannte vollständig aus.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch unklar.

Die freiwillige Feuerwehr Bötzingen war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Breisach hat die Straße während der Löscharbeiten abgesperrt und den Verkehr geregelt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell