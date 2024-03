POL-FR: Bötzingen: Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Pkw - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots) - Sich Zutritt zu einer Wohnung verschafft hat ein Unbekannter am 25.03.2024 in der Grubstraße in Vörstetten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch vermutlich im Zeitraum 8.45 Uhr bis 19.30 Uhr. Die Wohnung wurde durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Nur wenig später, um 20.10 Uhr, versuchte ein ...

