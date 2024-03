POL-FR: Fahrzeugbrand

Polizeipräsidium Freiburg

Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Gemeinde Feldberg-Bärental

Am 25.03.2024, gegen 12.15 Uhr, geriet auf dem Parkplatz eines SB-Marktes im Bereich Ignaz-Gfell-Platz der Motor eines geparkten Pkw in Brand. Der schnellen Reaktion von Passanten ist es zu verdanken, dass ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude des Supermarktes bzw. auf eine Werbetafel verhindert werden konnte. Die zur Brandstelle gerufene Feuerwehr aus Feldberg konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt Auslöser des Brandes war. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

