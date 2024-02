Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: 33-Jähriger durch Unbekannte verletzt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verletzten am Mittwochabend (28.02.2024) einen 33-Jahre alten Mann in seiner Wohnung in Steinenbronn mit einer Schusswaffe. Gegen 23.20 Uhr bemerkte der Mann, dass sich jemand an seiner Terrassentür zu schaffen machte. Als er den heruntergelassenen Rollladen der Tür hochzog, vernahm er Knallgeräusche und erlitt eine leichte Verletzung. Anschließend sollen mehrere dunkel gekleidete und maskierte Tatverdächtige die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen haben. Der 33-Jährige alarmierte sofort die Polizei. Groß angelegte Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber verliefen jedoch ohne Ergebnis. Der 33-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen Unbekannt. Zeugen, die vor, während oder nach der Tat Verdächtiges im nordwestlichen Bereich von Steinenbronn bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

