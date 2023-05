Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Hettenleidelheim (ots)

Am Donnerstag, 11.05.2023 um 19:20 Uhr, touchierte der Unfallverursacher beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter in der Bahnhofstraße in Hettenleidelheim. Aufgrund der Örtlichkeit musste der Fahrer wenden. Als dieser wieder an der Unfallörtlichkeit eintraf, war der Transporter bereits weitergefahren.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem gesuchten Transporter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de .

